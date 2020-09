El «pla original» per atemptar durant l'11-S als EUA que no va convèncer Bin Laden

L'atemptat de l'11 de setembre del 2001 contra diverses zones dels Estats Units va ser el pitjor acte terrorista de la història. 19 anys després s'han recordat els gairebé 3.000 morts i més de 6.000 ferits de l'impacte contra les Torres Bessones, el Pentàgon i el segrest dels avions. El pla dels dinou terroristes d'Al Qaeda, grup terrorista liderat per Osama Bin Laden, es va tenir un pla anterior que hauria estat molt més ambiciós i sanguinari. Va ser pensat i executat per Jalid Sheij Mohamed -com es va poder saber en la posterior comissió d'investigació-.L'idea original que no va prosperar era la següent: segrestar deu avions, nou dels quals s'estamparien contra objectius, edificis i localitzacions nord-americanes. El mateix Mohamed aterraria el desè en un aeroport, mataria a tothom a bord, i després pretenia fer un discurs criticant el suport dels Estats Units a Israel, Filipines i altres governs del món àrab. El Capitoli i la Casa Blanca eren objectius, a més de les Torres Bessones i el Pentàgon. Tal com ha recollit el diari ABC , Sheij Mohamed era un enginyer pakistanès que havia estudiat als Estats Units i va orquestrar el disseny del segrest, l'execució i l'impacte contra els objectius nord-americans. El mateix Mohamed va explicar a la Comissió de l'11-S quan i com va començar a dissenyar els atemptats, a finals dels anys 90. Mohamed i Bin Laden van lluitar junts el 1987 i el 1989 en la guerra de l'Afganistan.El 1996 es van retrobar al mateix país, a la ciutat de Tora Bora, on Mohamed va presentar-li diversos plans d'atemptats contra els Estats Units. Segons recull Alí Soufan, antic agent de l'FBI que va treballar al Pròxim Orient i amb els principals actors dels atemptats de l'11-S. Mohamed va ser el pensador del fet de segrestar avions i estampar-los contra edificis o objectius, però Bin Laden, en un primer moment, va dir que "no era factible".

