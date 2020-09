MAPA Així es veu la dominació mundial de Netflix davant totes les altres plataformes

Netflix domina el món de les plataformes Foto: JustWatch

Les dades de l'augment de visualitzacions a les plataformes als principals països consumidors Foto: JustWatch

Les dades dels països durant les fases de la pandèmia Foto: JustWatc

Netflix és la plataforma reina a tot el món. És un fet inqüestionable, a base d'estadístiques, produccions sota el seu nom, subscripcions i milers de milions de visualitzacions. Va ser la pionera d'un model que ha engolit el mercat audiovisual en molt pocs anys, obligant a multinacionals tecnològiques com Amazon o Apple a afegir-s'hi. Tot i ser un fet, a més d'una sensació, els gràfics mostren realment l'envergadura mundial de la plataforma.El portal d'anàlisi de les plataformes, sèries i pel·lícules JustWatch ha establert els lideratges de 66 països arreu del món. Netflix és el líder del mercat en 61 d’ells. Prime Video és líder a Alemanya, Àustria i l'Índia. BluTV és líder a Turquia i iQiyi a la Xina. Tingueu en compte que Netflix no està disponible actualment a la Xina.La pandèmia de coronavirus ha afectat de manera negativa a molts sectors de l'economia. Un dels únics que ha pogut sobreviure i a més ha augmentat la seva oferta, facturació i valor ha estat el de les plataformes de contingut en streaming. Netflix, HBO, Amazon Prime i companyia han incrementat les subscripcions i les visualitzacions del seu contingut a un nivell exponencial de record. Segons les dades de la plataforma JustWatch a les que ha tingut accés NacióDigital , la tendència era a l'alça abans de l'inici de la pandèmia, durant el primer trimestre del 2020. Les empreses audiovisuals segueixen conquerint el mercat del cinema, les sèries i els documentals, però la crisi global de la Covid-19 va ser el punt diferencial per acabar d'augmentar els seus serveis. Espanya ha estat el país líder en aquestes dades, arribant a un increment del 617% de visualitzacions durant el confinament.Les mitjanes del portal JustWatch mostren els principals estats consumidors: els Estats Units, el Regne Unit, Espanya, Itàlia i França. En el seu moment, l'estat espanyol ja va liderar les primeres dades d'augment de visualitzacions durant el confinament, des del març fins a finals d'abril. Les limitacions posteriors, a partir de les fases, i el retorn de certes zones a confinaments parcials ha marcat la tendència d'augment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor