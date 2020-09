València, ciutat finalista com a Capital Europea de la Innovació 2020

València és una de les sis ciutats finalistes que es disputaran el pròxim 24 de setembre el títol de Capital Europea de la Innovació 2020, després que aquest divendres superarà l'última fase de selecció en la qual participaven una dotzena de destinacions de la UE, segons ha anunciat la Comissió Europea.A més de la capital del Túria, el jurat ha seleccionat per a la fase final altres cinc ciutats: Cluj-Napoca (Romania), Espoo (Finlàndia), Helsingborg (Suècia), Lovaina (Bèlgica) i Viena (Àustria). Ja en la fase anterior, València era l'única representant espanyola en la llista de 12 ciutats classificades.La cerimònia de premis se celebrarà de manera virtual el pròxim 24 de setembre. A més del títol de capital, la guanyadora rebrà una ajuda d'un milió d'euros per a desenvolupar solucions innovadores, mentre la resta de finalistes obtindran 100.000 euros. Aquest guardó s'emmarca en el programa d'investigació i innovació finançat per 'Horitzó 2020'.A la fi de setembre es coneixerà quina de les finalistes és la que ostenta el títol i guanya el premi per a invertir en accions d'innovació social i urbana i millorar la seva capacitat per a connectar a individus, sector públic, acadèmia i empreses per a brindar beneficis socials per a les seves comunitats.L'alcalde, Joan Ribó, ha celebrat aquest primer pas per a aconseguir la capitalitat davant "ciutats que no són qualsevol cosa" com Viena i ha destacat que València sigui l'única espanyola aspirant. "No fem innovació per innovació, fem innovació per a millorar la qualitat de vida i la sostenibilitat, sense començar de zero", ha asseverat en una roda de premsa de Compromís, al fil de l'estratègia 'Missions València 2030'.Si València arriba a ser reconeguda, podria "ser exemple per a moltes altres ciutats". El regidor d'Innovació, Carlos Galiana, ha ressaltat així, en un comunicat, que la UE valori l'estratègia local a deu anys perquè "treballar en missions d'innovació és el que està reclamant Europa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor