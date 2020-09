Quinze quilòmetres de cues a la C-16 al Berguedà

Retencions amb aturades a la C-16. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

El cap de setmana llarg amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya provoca aquest divendres al migdia nombroses retencions a la xarxa viària catalana . Un dels trams més complicats es registra a la C-16, al Berguedà, on hi ha 15 quilòmetres de trànsit lent amb aturades entre Gironella i Cercs. Les cues són en sentit nord.Segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), des de les 3 de la tarda d'ahir i fins a les 12 del migdia d'avui, han sortit 355.577 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, un 82% dels 430.000 previstos.A aquesta hora del migdia, hi ha retencions destacades a les carreteres AP-7, C-16, N-340, C-32, C-17, C-14, N-260, C-65 i N-II.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor