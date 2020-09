Una avioneta de Societat Civil sobrevola Barcelona amb el missatge «Aturem la decadència»

Societat Civil Catalana (SCC) ha commemorat la Diada aquest divendres amb una campanya protagonitzada per una avioneta que ha sobrevolat les platges de Barcelona i el Maresme amb una pancarta que mostrava el missatge "Aturem la decadència".En declaracions a la premsa, ​​el president de l'entitat, Fernando Sánchez Costa, ha reiterat la reivindicació de traslladar la festa de Catalunya a Sant Jordi, el 23 d'abril. "Avui no és la Diada dels catalans, avui és la Diada del procés, com ha passat amb la llengua, amb les institucions, amb tot el que eren símbols comuns a Catalunya, que han estat colonitzats i se'ls han apropiat els independentistes", ha lamentat.Sobre la campanya que ha protagonitzat l'avioneta, Sánchez Costa ha advertit que amb "quatre anys més de procés i la decadència serà ja irreversible", i ha acusat els líders independentistes d'una "irresponsabilitat" que ha portat Catalunya "al desastre"."Cal passar de la dècada de la confrontació a la dècada de la reconstrucció. Catalunya necessita un temps nou, i per això ningú pot quedar-se a casa en les eleccions que vénen", ha insistit Sánchez Costa. El president de SCC també ha opinat que, a causa de el procés independentista, Catalunya viu un "declivi" econòmic, institucional i social, i que la prova de la decadència està en "la fugida de milers d'empreses, la pèrdua de competitivitat de la regió, la caiguda de la inversió estrangera o la pèrdua de PIB relatiu a Espanya".

