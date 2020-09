⚪️⚫️ No hi som físicament, però trepitgem fort!



👣Més de 1500 petjades de tota la Conca de Barberà continuem caminant cap al nostre objectiu: la independència!



👉🏽Totes aquestes sabates aniran destinades a Càrites!



Moltíssimes gràcies!!#11S20ALaConca



✳️ANC CONCA DE BARBERÀ pic.twitter.com/hRc3g5hJak — ANC Conca Barberà 🎗 (@ANC_Conca) September 11, 2020

L'Assemblea Nacional Catalana de la Conca de Barberà ha complert la seva promesa: aquest matí ha omplert de sabates la plaça de l'església de Sant Francesc de Montblanc, a la Conca de Barberà.En lloc de fer les manifestacions habituals, o les convocades per l'ANC a diverses localitats amb inscripció prèvia, els montblanquins han optat per recollir sabates aquests darrers dies per escenificar la reivindicació de la Diada evitant, això sí, qualsevol contagi.

