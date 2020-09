ERC reivindica l'esperit republicà «integrador» per superar la crisi i la repressió

Enmig de les devastadores conseqüències de la pandèmia del coronavirus i de la falta de rumb consensuat de l'independentisme , ERC ha reivindicat en aquesta Diada que té un projecte per garantir una sortida a les múltiples crisis que sacsegen la societat catalana. En un acte escuet i sobri a les portes de la seu del carrer Calàbria, els republicans han reivindicat l'esperit republicà "integrador" com a antídot per garantir una reconstrucció que pivoti en el progrés social i superar el context de repressió.Tant el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, com la secretària general d'ERC, Marta Rovira, han defensat la República entesa com un projecte que ha de pivotar en la bona gestió, en l'apuntalament dels serveis públics i, en definitiva, en demostrar-se útil per millorar la vida dels ciutadans. "Les banderes i els himnes, no serveixen de res, no alimenten si darrere no hi ha projecte compartit", ha advertit Aragonès, que ha assenyalat la urgència d'enfortir la sanitat pública i gestionar de forma diligent l'inici del curs escolarTambé Rovira, que tot just comença a reprendre un paper preponderant en els actes públics dels partit, ha apel·lat a treballar per una sortida basada en la "llibertat i el progrés". Durant la seva intervenció, ha desgranat que la fórmula per combatre la repressió és enfortir un projecte que no és "ni petit ni reduccionista", sinó que té vocació de ser "integrador". Estirant del fil de l'estratègia que de la mà d'Oriol Junqueras han plasmat en el llibre Tornarem a vèncer, Rovira ha reivindicat que "cal ser més per ser imbatibles" i estar "molt ben preparats".Tot un missatge que té vocació també de mirar cap al curt termini i, en concret, a la complexa setmana vinent, en la qual el Tribunal Suprem celebra la vista per decidir sobre la inhabilitació del president Quim Torra. Aquesta situació "crucial", ha advertit Rovira, caldrà afrontar-la amb una actitud "de combat i de lluita" però sense "caminar pel camí que resta, simplifica i homogeneïtza". És per aquest motiu que ha interpel·lat tot l'independentisme a transitar la resposta de forma conjunta, però també als "demòcrates i sobiranistes". Muscular el projecte independentista, insisteixen els republicans, passa per saber articular una proposta capaç de sumar.L'autodeterminació i l'amnistia, ha insistit ERC, continuarà formant part de la seva agenda prioritària per abordar la resolució del conflicte. "Ho defensarem en una mesa, en una tribuna, des del carrer, des de l'exili i des de la presó", ha advertit. Es tracta d'una declaració d'intencions davant d'un govern espanyol que consideren que continua instal·lat en l'"immobilisme" i al qual han volgut deixar clar que la urgència per afrontar les devastadores conseqüències de la pandèmia no esborra que continua existint el conflicte polític.

