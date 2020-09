FOTOS Un mur de llibres contra la repressió als jutjats de Vic

Un mur de llibres als jutjats de Vic. Foto: Josep M. Montaner

Un mur de llibres s'ha alçat davant dels jutjats de Vic aquest divendres al matí. El CDR de l'Alt Ter ha convocat l'acte a les 11 del matí, obert a tothom, per construir un mur de "cultura contra la repressió".Tal com es pot veure en les imatges, hi ha una pancarta amb el lema "Més cultura, menys submissió" i diversos llibres i enciclopèdies, com la declaració Universal dels Drets Humans o l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

