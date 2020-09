Llencen excrements i un líquid a la façana d'un hotel de Castelldefels on s'allotgen policies espanyols

Un grup de persones han llençat aquest divendres de matinada excrements i un líquid a la façana d'un hotel de Castelldefels on s'allotgen membres de la policia espanyola.Els Mossos d'Esquadra han confirmat el llançament d'excrements, un líquid i també que hi han deixat un ninot inflable. Tot i que encara estan pendents de rebre una denúncia, la policia catalana ja ha obert una investigació i patrulla per la zona.Per la seva banda, fonts de la Policia Nacional han explicat que els fets han tingut lloc cap a les quatre de la matinada i que en aquest hotel s'hi allotgen alguns dels seus agents desplaçaments a Catalunya com a reforç permanent.

