El TC confirma l'ordre de detenció contra Puigdemont a Espanya

El Tribunal Constitucional (TC) ha confirmat aquest divendres per unanimitat que manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a Espanya. Així, si l'expresident trepitja territori espanyol, podrà ser detingut tot i que té immunitat com a eurodiputat en tots els països de la Unió Europea, tal com va establir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en una sentència del desembre passat. De la mateixa manera, l'alt tribunal espanyol també rebutja preguntar a la justícia europea sobre la qüestió, que previsiblement es pronunciaria en el mateix sentit que ja va fer en el cas d'Oriol Junqueras i que el Tribunal Suprem no va obeir.En la interlocutòria, de 22 pàgines i que també afecta l'exconseller i eurodiputat Toni Comín, els magistrats del TC descarten suspendre les ordres de cerca i captura perquè suposaria una "perturbació de la funció jurisdiccional i una injerència de la jurisdicció constitucional en les decisions adoptades per la jurisdicció ordinària". Pel que fa a la negativa d'elevar una qüestió prejudicial al TJUE, els jutges sostenen que no es posa en relació una norma de la UE amb una norma espanyola, sinó amb "l'eventual criteri aplicatiu de la norma". Argumenten que no es pot preguntar al TJUE perquè suposaria "una resolució anticipada del fons del recurs d'empara".El TC sosté que si s'aixequessin les ordres de detenció s'estaria negant de fet "la seva necessitat i legitimitat" i ahora la concurrència dels supòsits jurídics que "han dut al Tribunal Suprem a la seva adopció i manteniment tot i la immunitat a com a eurodiputats". D'aquesta manera, doncs, els magistrats del TC donen a raó al Suprem, que considera que les ordres de detenció són vigents tot i els recursos presentats pels advocats de Puigdemont i Comín.Els dos dirigents de Junts, juntament amb Clara Ponsatí, són eurodiputats des del desembre de l'any passat. Tots tres poden moure's amb llibertat per tots els països de la UE i, de fet, han fet actes i visites a la Catalunya Nord, a tocar de la frontera amb l'Estat. No poden, tal com ha ratificat avui el TC, entrar a Espanya sense el risc de ser detinguts malgrat tenir immunitat com a europarlamentaris.

