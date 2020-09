Restablerta la circulació de trens a l'R11 entre Maçanet i Figueres, afectada per actes vandàlics

Les vies de l'R11, fumejant Foto: ACN

La circulació de trens a la línia R11 entre Maçanet i Figueres ha quedat restablerta parcialment després que aquest divendres s'hagi vist afectada des de primera hora per uns actes vandàlics, segons informa Renfe. La companyia, però, adverteix que el servei es prestarà fora del seu horari i amb "importants retards", ja que se circularà per via única entre Maçanet i Flaçà, i per danys que han afectat el sistema de senyalització. Tècnics d'Adif segueixen treballant en la reparació de les instal·lacions.A més, Renfe ha habilitat per a les dotze del migdia un tren especial AVE entre Figueres, Girona i Barcelona per minimitzar les afectats als clients tant d'alta velocitat com de Rodalies.Els actes vandàlics han afectat una vintena de trens d'alta velocitat i de Rodalies. Durant unes hores dos incendis han obligat a tallar la circulació tant de la R11 com també de l'AVE entre Girona i Figueres. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres s'ha restablert cap a dos quarts d'onze del matí.A més de l'afectació a les vies de tren a les comarques gironines, Renfe també ha informat d'actes vandàlics a Ponent. En concret, en la línia de l'AVE entre Lleida i les Borges Blanques, i entre Montagut i Lleida. En aquest cas no han afectat a les instal·lacions i els trens han pogut circular amb normalitat. També en aquesta zona hi ha hagut crema de pneumàtics en vies convencionals, però tampoc han malmès la infraestructura i no han afectat el servei ferroviari.

