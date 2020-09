Mas: «Si cadascú tira pel dret i va pel seu compte, ningú ens prendrà seriosament»

Artur Mas, expresident de la Generalitat, ha reflexionat aquest divendres en un article al diari El Punt Avui sobre la situació de l'independentisme -sense unitat estratègica- i que arriba després de la trencadissa entre el PDECat i Junts per Catalunya (JxCat). "Si cadascú tira pel dret i va pel seu compte, com passa ara, ningú no ens prendrà seriosament", assenyala Mas en l'article. L'expresident s'ha desmarcat de Carles Puigdemon t i no s'ha fet militant de JxCat, com sí han fet massivament càrrecs institucionals de la formació."Un vaixell que navega sense rumb, sense full de ruta i amb comandaments que donen directrius oposades acaba anant a la deriva, i difícilment arribarà al port desitjat", assegura Mas, que ha lamentat les "mancances internes" de l'independentisme perquè ells mateixos en són responsables. "L'únic consol és que encara som a temps", ha destaca l'expresident de la Generalitat, que insisteix en la demanda d'unitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor