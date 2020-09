Maria Arnal i Marcel Bagés evolucionen en l'aposta per la fusió de folklore i electrònica

Maria Arnal i Marcel Bagés han evolucionat en la seva aposta per la fusió de folklore i electrònica. La vocalista de Badalona i el guitarrista de Flix van enregistrar, aquest dijous el vespre, el concert que donarà diumenge el tret de sortida al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) . Serà a les 10 de la nit i es podrà seguir a través de la web del festival i pel Canal 33.El duo ha ofert un petit tast del seu nou disc, que encara no tenen clar quan podrà veure la llum per culpa de la pandèmia. Un àlbum que manté l'essència del seu primer treball, 45 cerebros y 1 corazón (Fina Estampa, 2017), en evolució. El títol encara no l'han volgut donar a conèixer.Arnal i Bages han tornat a trepitjar el MMVV quatre anys després. Llavors presentaven Verbena, el que va ser el seu segon LP. El duo, però, va assolir l'èxit amb 45 cerebros y 1 corazón (Fina Estampa, 2017), considerat un dels discos estatals de la dècada. Un treball on els sons de la tradició ibèrica –com ara les jotes o el flamenc– es fusionaven amb l'electrònica per a rescatar poemes populars i crear noves melodies o lletres que parlaven sobre la memòria, la societat i fins i tot l'amor. La bona acceptació va permetre a la badalonina i el flixenc actuar a un centenar i mig de concerts a quatre continents.En el concert inaugural Arnal i Bagés van oferir deu cançons, cinc d'elles del nou projecte. Acompanyats de David Soler, Marta Torrella i Helena Ros a l'escenari va arrencar amb tres novetats Milagro, Ventura, El cant de la Sibil·la; abans de recuperar les peces La gent, Ball del velatori, A la vida i Canción total. Després un nou estrena, Tras de Ti, Tu que vienès a rondarme i Fiera de Mi, aquesta darrera novetat, van completar el repertori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor