Puigdemont: «Amb règims autoritaris no s'hi pacta, cal derrotar-los»

Carles Puigdemont ha carregat, en nom del Consell per la República, contra el diàleg amb el govern de Pedro Sánchez. El president a l'exili ha afirmat en el seu missatge de la Diada que "l'Estat està debilitat i que cal aprofitar-ho" i que, per tant, "la confrontació és inevitable i un deure inexcusable" però que "no s'improvisa, es prepara". "Amb els règims autoritaris no s'hi pacta, per salvar la democràcia cal derrotar-los. Hem de ser hereus d'aquesta tradició europea", ha dit equiparant el govern espanyol de PSOE i Podem als règims totalitaris del segle XX per la seva resposta al procés.Puigdemont ha emès un missatge que es pot interpretar com una esmena a la totalitat als intents d'ERC, amb qui la seva formació comparteix Govern i Consell per la República, d'intentar forçar una negociació amb el govern espanyol i mantenir viva la taula de diàleg. "Reiterem la proposta estratègica que la negociació amb l'Estat ha de partir del reconeixement al dret a l'autodeterminació, la reversió de la repressió, el respecte als drets civils i per la mediació", ha indicat.Segons ell el diàleg "no pot ser usat per l'Estat per emmascarar la repressió, que és activa, o per disminuir la pressió internacional usant el fals argument que la mesa implica que el conflicte està en vies de solució".Puigdemont, que ha fet una crida a reforçar els serveis públics, ha recordat que serà el tercer 11 de setembre "sota la repressió i amb el govern legítim a la presó i a l'exili". Ara, ha dit, cal treballar "per aconseguir la unitat estratègica de tots els actors i poder exercir el dret a decidir, que està reconegut i que l'Estat ha reprimit convertint-nos en una minoria nacional sotmesa a l'autoritarisme ferotge".Pel també eurodiputat i president de Junts se segueixen donant "les condicions per la lluita per la independència" i s'està en condició de superar el 50% dels vots independentistes. "Mentre el mandat de l'1-O no es materialitzi, qualsevol elecció al Parlament tindrà un caràcter referendari", ha avisat.

