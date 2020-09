Tres treballadors d'una residència de Tarragona es tornen a contagiar de coronavirus

La residència Nostrallar dels Pallaresos de Tarragona ha comunicat que quatre dels seus treballadors han donat positiu, després que el centre realitzés un cribratge arran de la detecció d'un cas de coronavirus . Les proves PCR realitzades tant a residents com a treballadors han pogut determinar l'existència d'aquestes quatre infeccions, tres d'elles asimptomàtiques. A més, tres d'aquests ja havien patit la malaltia mesos enrere."Amb els resultats a la mà, podem afirmar que no es tracta d’un brot, tenint en compte que només una resident ha donat positiu en les esmentades proves i, a més, és asimptomàtica", ha comunicat la mateixa residència en un comunicat."Tot l’equip humà de la NostraLlar segueix tots els protocols de prevenció establerts per les autoritats sanitàries, a més de comptar amb mesures pròpies per reforçar la protecció tant d’usuaris com de professionals que hi treballen. Durant aquests mesos, han rebut hores de formació en el Coronavirus i altres situacions anòmales que es puguin presentar i la Direcció del centre ha adquirit tots els recursos sanitaris necessaris. Per això podem dir que estem preparats per afrontar aquesta nova situació", conclouen.

