⚠1 independentista d'@Endavant_OSAN detinguda aquest matí a Arc de Triomf, Barcelona.



Motiu? Penjar una pancarta 😡

Llibertat d'expressió només per a uns???



Els @mossos ens diuen que avui no passarà a disposició judicial: Un abús més!

Exigim LLIBERTAT IMMEDIATA!!!#Diada2020 pic.twitter.com/MaF649T6wd — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) September 11, 2020

Els Mossos d'Esquadra han detingut un membre d'Endavant OSAN aquest divendres. Alerta Solidària ha denunciat els fets a les xarxes socials, on ha assegurat que el motiu de la detenció ha estat "penjar una pancarta".Fonts policials expliquen que l'independentista estava fent pintades per la zona d'Arc de Triomf a les cinc del matí, i que ha estat detingut després de negar-se a identificar-se. Se li imputa desobediència i resistència.Des d'Alerta Solidària s'afirma que el detingut quedarà en llibertat en breu, si bé des dels Mossos no s'aclareix.

