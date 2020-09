JxCat i ERC criden a la reflexió en la Diada més atípica

La Diada ha començat a Barcelona amb l'ofrena floral més atípica al monument de Rafael de Casanova. Les restriccions sanitàries per la Covid-19 han deixat l'espai més proper a la zona sense presència de públic i, a diferència d'altres anys, la quantitat de gent concentrada en les zones més llunyanes era escassa. En aquest context, Junts per Catalunya i ERC han reivindicat la celebració d'un Onze de Setembre que canvia en la forma però no en el fons i han fet una crida a la reflexió de l'independentisme.Les dues formacions coincideixen a qualificar la Diada d'enguany de "punt d'inflexió". Tant republicans com postconvergents també han centrat bona part de les seves intervencions davant dels mitjans de comunicació en el record als presos polítics i a demanar a l'estat espanyol que cessi la repressió.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha reivindicat l'amnistia, l'alliberament dels presos polítics i el dret a l'autodeterminació. Budó ha demanat una "resposta política" a l'Estat pel conflicte a Catalunya. La portaveu ha demanat a la població fer cas de les restriccions per la Covid-19 i respectar els actes de "petit format". El president del Parlament, Roger Torrent, ha lamentat que el govern espanyol no doni "resposta" al conflicte català i estigui "segrestat" per l'extrema. "Ens conjurem perquè sigui l'última Diada amb presos i exiliats", ha dit Torrent, que també ha reclamat l'exercici del dret a l'autodeterminació.La diputada de JxCat al Parlament Elsa Artadi ha demanat deixar enrere "retrets i desavinences" entre partits independentistes i aprofitar la Diada com a "punt d'inflexió i reflexió" per a la unitat i la cerca de propostes concretes. Artadi ha assegurat que enguany la Diada canvia en la "forma" a causa de la pandèmia, però no en el fons. Des d'ERC, la seva portaveu, Marta Vilalta, també ha assenyalat la Diada d'enguany com a punt d'inflexió, en aquest cas per posar els "fonaments" de la República Catalana i treballar per fer un nou referèndum d'autodeterminació. Vilalta demana "unitat estratègica", buscar respostes als "reptes" que afronta el país i "enfortir" el moviment independentista.Per part de les entitats, El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha reclamat al govern espanyol el reconeixement del dret a l'autodeterminació i l'amnistia. "Ser independentista et pot portar a la presó", ha afirmat Mauri, recordant que actualment el president de l'entitat, Jordi Cuixart, passa 23 hores al dia a la cel·la de la presó. La presidenta de l'ANC, Elisenda Palluzie, ha defensat que la independència és la millor via que té Catalunya per sortir de la crisi derivada de la pandèmia. Paluzie també ha assegurat que les concentracions descentralitzades convocades per l'ANC serviran per reivindicar el dret a manifestació.També han comparegut davant dels mitjans representants del Consell per la República, que a través d'Aurora Madaula han defensat la "confrontació amb l'Estat". Des de Demòcrates, Antoni Castellà, ha reclamat aixecar la suspensió de la declaració d'independència i que aquest sigui un punt compartit en les pròximes eleccions catalanes per part de tots els partits independentistes.També s'han referit a les eleccions catalanes els comuns, a través del diputat al Congrés dels Diputats Joan Mena. El president de Catalunya en Comú ha lamentat tenir "el pitjor Govern en el pitjor moment" i ha demanat construir una "alternativa republicana" a l'executiu de JxCat i ERC. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha optat per evitar qualsevol referència política i s'ha limitat a demanar que s'aprofiti la Diada per "cuidar" les persones properes i "agafar forces enmig de la pandèmia. L'alcaldessa ha rebutjat respondre cap pregunta.Per part del PSC, el seu primer secretari, Miquel Iceta, ha centrat la seva intervenció en la defensa de la reconstrucció econòmica i social de Catalunya. Preguntat pel missatge institucional de Torra, en què el president va exigir ahir a Felip VI i al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que demanessin perdó per l'assassinat de Lluís Companys, Iceta ha assegurat que el millor homenatge al president afusellat és l'aprovació de la llei de memòria democràtica impulsada pel govern de PSOE i Podem.També han intervingut davant dels mitjans representants d'Units per Avançar, que han demanat la convocatòria d'eleccions catalanes "com més aviat millor", i del PDECat, que han assenyalat la seva aspiració de "fer avançar Catalunya des de la centralitat de l'independentisme".

