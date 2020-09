El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va viatjar aquest dijous a Ajaccio, la capital de Còrsega, per a la setena cimera de països de sud de la Unió Europea en plenes tensions a la Mediterrània Oriental per les prospeccions de gas que ha iniciat Turquia en aigües que Grècia considera de la seva sobirania.La imatge de la jornada, però, va veure's abans de la reunió, al port de Còrsega. I és que el Comitè Cors de Solidaritat amb Catalunya va organitzar una rebuda per a Sánchez amb pancartes independentistes i estelades.Al mateix temps, l'organització de solidaritat amb Catalunya va emetre un comunicat on recordava la situació dels presos polítics i es feia una pregunta: "Fins quan el govern suposadament progressista de Pedro Sánchez podrà mantenir aquesta injustificable posició?".

