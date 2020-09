Mayoral (PSC): «Difícilment es podran restablir ponts mentre líders polítics i socials estiguin a la presó»

L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral (PSC), ha tornat a fer referència a la situació política que es viu a Catalunya, a més de l'àmbit social marcat clarament per la pandèmia del coronavirus. Ho ha fet al tradicional ban previ a la Diada. En aquest sentit, el batlle ha alertat que "difícilment es podran restablir ponts mentre líders polítics i socials estiguin a la presó".En el seu text, Mayoral ha reconegut que "incertesa i preocupació" amb la que creu que s'arriba a la Diada: "L'Onze de Setembre està impregnat de la profunda crisi sanitària que estem patint. I per les seves conseqüències: una situació econòmica més que delicada i unes dures repercussions socials". I tot això, afegeix, "en el marc d'una situació política marcada per la inestabilitat i l'enquistament del contenciós sobre la relació entre Catalunya i Espanya".En aquest sentit, Mayoral ha avisat que "no hi ha solució sense lideratges polítics clars. Capaços d'afrontar, des del diàleg i des de l'acord, els greus problemes que estem vivint". També ha destacat que "no hi ha solució sense buscar nous camins, sense buscar noves respostes que vagin més enllà de l'empat infinit. Del blanc o el negre".L'alcalde ha avisat que la prioritat és "fer front a la pandèmia, minimitzar l'impacte d'un virus que probablement conviurà amb nosaltres fins que la vacuna no el faci fora del nostre entorn". Per això ha demanat "grans acords entre institucions", recursos per la sanitat pública i el "compromís cívic" de la societat.També ha alertat, però, que "no hi ha futur sense una economia dinàmica, competitiva i innovadora". Per això ha demanat "acompanyar els sectors que estan patint més profundament la paralització d'activitats que hem viscut, i probablement viurem", però també "una estratègia de país" en la qual Granollers pot ajudar seguint amb el seu "paper important com a motor industrial, comercial i de serveis".Finalment, ha destacat que "el país que volem ha de garantir una vida digna per a tothom. Ha d'evitar segregacions. Ha de fer de la lluita contra les desigualtats el seu valor més preuat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor