Diversos actes vandàlics provoquen talls de circulació de l'AVE entre Girona i Figueres i a l'R11

Les vies de l'R11, fumejant

Diversos actes vandàlics estan provocant afectacions en la circulació de trens a Catalunya, segons ha informat la companyia Renfe. Les afectacions es produeixen principalment a les comarques gironines, a l'alta velocitat i a l'R11.Entre altres afectacions, està interrompuda la circulació d'alta velocitat entre Girona i Figueres, i això ha afectat dos trens amb connexió internacional amb França. Pel que fa a l'R11, la circulació està interrompuda entre Maçanet i Figueres. A més, Renfe també informa d'altres actes vandàlics a les comarques de Ponent, tot i que en aquests casos no estan afectant la infraestructura.Segons la companyia, a l'alta velocitat hi ha hagut un incendi a la zona de vies entre Girona i Figueres que interromp la circulació en aquest tram. Això ha afectat de moment quatre trens, dos dels quals tenen connexió internacional amb França.Un altre incendi en el tram entre Riells i Vilobí d'Onyar ha provocat una avaria de senyalització en aquest tram, fet que pot provocar retards puntuals si els trens hi poden circular.També a l'alta velocitat, Renfe ha informat d'actes vandàlics entre Lleida i les Borges Blanques, i entre Montagut i Lleida. En aquest cas, però, no hi ha hagut afectació a les instal·lacions i els trens poden circular amb normalitat.Pel que fa a Rodalies, la circulació de la línia R11 està interrompuda a Maçanet i Figueres per diversos actes vandàlics que estan provocant danys a les instal·lacions.També a diversos punts de Ponent hi ha hagut crema de pneumàtics que no han malmès la infraestructura i no afecten el servei ferroviari.No hi ha trens entre entre Barcelona, Girona i Figueres ni en alta velocitat ni a la R11 des de primera hora del matí, segons informa Renfe. Diversos actes vandàlics perpetrats aquesta matinada han provocat incidències en la circulació de trens de la demarcació de Girona.Així, un incendi a la via ha impedit la circulació del primer AVE entre Girona i Figueres. A hores d’ara, el tren d’alta velocitat està tallat en aquest tram.També hi ha hagut un altre incendi a les vies de l’R11 entre Maçanet i Figueres a causa d’un altre incendi a les vies. A més, hi ha hagut danys a la senyalització en el tram entre Riells i Vilobí d’Onyar.

