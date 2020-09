Puigdemont situa l'1-O i l'exili com a exemples de «confrontació intel·ligent»

Carles Puigdemont va verbalitzar per primera vegada el concepte de "confrontació intel·ligent" el 21 d'agost. En què consistia? En aquell moment no ho va desenvolupar, però aquest dijous, en la presentació del segon volum de les seves memòries polítiques , ha posat dos exemples: el referèndum de l'1-O i l'exili. "Nosaltres no vam triar confrontació, ho va fer l'Estat, que no va voler la negociació", ha remarcat Puigdemont per videconferència en la presentació organitzada a Ona Llibres amb Xevi Xirgo -amic i autor dels volums-, Elsa Artadi i l'exdiputat dels comuns Albano Dante Fachin."Davant d'aquesta confrontació, tenim dues maneres: abaixar el cap i, com que el context és massa bèstia, marxar a casa; l'altra és plantar-se al davant. Hi ha exemples pràctics de com enfrontar-se a un enemic poderós", ha ressaltat Puigdemont davant del president de la Generalitat, Quim Torra, i de quatre consellers del Govern: Meritxell Budó (Presidència), Damià Calvet (Territori), Jordi Puigneró (Polítiques Digitals) i Ramon Tremosa (Empresa). També hi era Laura Borràs, cap de files de Junts per Catalunya a Madrid.El líder de la formació independentista, que ha tingut paraules crítiques amb la jerarquia catòlica per no haver fet costat ales famílies dels presos, ha assenyalat que l'exili és una eina de "lluita política efectiva". Artadi, en aquest sentit, ha apuntat que l'estratègia exterior no pot ser ignorada per l'Estat i que, per tant, ja és "intel·ligent". L'exconsellera de la Presidència, un dels principals suports de Puigdemont, ha apuntat que el caràcter de l'expresident és "introvertit", tot i que en llibre no es guarda res.Alguns dels passatges, especialment aquells que tenen a veure amb el retrovisor de l'anterior legislatura, corren el risc de ser elevats d'anècdota a categoria, segons han admès tant Puigdemont com Xirgo. "Tots plegats hem de ser responsables", ha remarcat l'expresident de la Generalitat, que en el llibre carrega amb duresa contra Oriol Junqueras, líder d'ERC, per haver "desaparegut" després de la declaració d'independència

