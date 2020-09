Les eleccions del Barça seran el 20 i 21 de març

El Futbol Club Barcelona ha anunciat aquest dijous que les eleccions a la presidència del club se celebraran el cap de setmana del 20 i el 21 de març del 2021, tal com ha decidit la junta directiva en una reunió.Per fer front a les dificultats que provoca el coronavirus, el club ha decidit ampliar les eleccions a dos dies, repartir seus per votar en diversos punts del territori i habilitar el vot per correu.Al mateix temps, la junta ha convocat l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris el dia 25 d'octubre, coincidint amb el Clàssic contra el Reial Madrid que es disputarà aquell dia al Camp Nou, si bé llavors encara no hi haurà públic als estadis.En tot cas, també caldrà veure l'evolució de la moció de censura que hi ha en marxa recollint firmes per cessar Josep Maria Bartomeu i la seva junta. La plataforma Més que una Moció va afirmar aquest dimarts que ja compta amb 7.500 de les 16.521 firmes que necessita tenir el dia 17 per assolir el seu objectiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor