Els sanitaris reclamen ser una prioritat dels governs en l'entrega del guardó del Parlament

"Demanem als nostres responsables que ens escoltin, que ens ajudin. I a la ciutadania, que sigui responsable". El clam, pronunciat per la metgessa internista de l'Hospital d'Igualada Dolors Arnau, ha ressonat dins de la sala d'actes d'un Parlament insòlitament buit en vigílies de la Diada. Però sí que hi eren aquells que han de recollir el guant: des del president de la Generalitat, Quim Torra, als representants de tots els grups parlamentaris. El lliurament de la Medalla d'Honor als professionals sanitaris ha estat una decisió unànime. El col·lectiu, però, reclama passar del reconeixement públic als fets."Els primers mesos de la pandèmia ens vam sentir molt sols", ha confessat Arnau, que parlava en nom de tots els sanitaris. Al seu costat, han recollit el guardó l'infermer Miguel Cerrillo, l'epidemiòloga Neus Camps, l'auxiliar d'infermeria d'UCI Glòria Ollé i l'administratiu d'atenció primària Jesús Cabrera. Una petita representació de la transversalitat de professionals que han treballat i continuen treballant colze a colze i en equip per fer front als efectes devastadors de la pandèmia del coronavirus. "Cuidar i curar és sempre la nostra missió", ha recordat Arnau, que també ha subratllat "els recursos limitats" en l'atenció primària, sobre la qual recau la tasca de detecció dels contagis.Conscient del toc d'atenció, el president del Parlament, Roger Torrent, ha admès que els reconeixements "poden ser afalagadors", però que "per ser útils han de ser coherents" amb les accions dels governants. "Hem de tenir cura de qui cura", ha assegurat tot recordant l'"excepcional resposta" dels sanitaris per fer front a la pandèmia malgrat la falta de recursos. "Van respondre amb humanitat i excel·lència davant d'una situació inèdita. Han demostrat ser gegants", ha afirmat.També el periodista Jordi Basté, encarregat de la glossa dels guardonats, ha reivindicat "invertir molt" en sanitat i recerca i ha recordat la curta memòria d'una societat que ja ha deixat d'aplaudir els sanitaris. "Els hem aplaudit tres mesos per fer-nos perdonar els pecats quan no ens semblàvem tan herois", ha lamentat.El lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament ha estat un dels pocs actes institucionals que s'ha mantingut en aquesta Diada marcada per la pandèmia del coronavirus. Es lliura des de l'any 2000 i, com ha recordat Torrent, és un reconeixement "de país, transversal i consensuat".

