VÍDEO El primer tràiler de «Rifkin's Festival», l'última pel·lícula de Woody Allen

Woody Allen i la productora catalana Mediapro han presentat el tràiler de l'última pel·lícula del popular realitzador novaiorquès. Es tracta de la quarta col·laboració del cineasta amb l'empresa de Jaume Roures, després de Midnight in Paris, You Will Meet a Tall Dark Stranger i Vicky Cristina Barcelona.La nova aventura d'Allen, coproduïda per TV3, té com a escenari el festival de cinema de Sant Sebastià, on el marit d'una publicista comença a dubtar de la fortalesa del seu matrimoni en veure com ella se sent atreta per un director força més jove que els dos. Entre l'elenc del film hi ha el català Sergi López i la castellano-lleonesa Elena Anaya. La pel·lícula ha d'arribar als cinemes espanyols el 2 d'octubre.

