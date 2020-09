Natàlia Abu-Sharar: «La dreta catalana és històricament sionista»

"Els palestins sabem que molts països àrabs van amb Israel, perquè és qui té el poder

Natalia Abu-Sharar. Foto: Ricard Novella.

"L'únic que podem fer nosaltres és evitar que la nostra causa caigui en l'oblit"

Natàlia Abu-Sharar. Foto: Ricard Novella.

Natàlia Abu Sharar és la presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya. L'entitat agrupa més de 400 famílies de palestines i es defineix com a laica, democràtica, plural i participativa. Entre els seus objectius hi ha la sensibilització sobre l'ocupació israeliana i les conseqüències que això té per als palestins.Abu Sharar explica com han viscut els palestins residents a Catalunya els constants bombardejos israelians a Gaza i l'avenç imparable de l'Estat d'Israel a Cisjordània. Mentre això passa al Pròxim Orient, a Catalunya no deixen d'arribar refugiats palestins, alguns dels quals fugen ara de Síria.- Des del primer bombardeig hem tingut gent allà que ens ha informat. Estan bombardejant objectius civils amb l'excusa d'estar atacant a Hamàs. Aquest cop, a més dels bombardejos, també han endurit les restriccions a la Franja. Per exemple, ara la gent que hi viu té només quatre hores d'electricitat al dia i abans en tenien vuit. La manca d'electricitat afecta tant els hospitals com les cases, ja que les famílies no poden guardar el menjar. Gaza és una presó i ara la por és que hi entri la Covid-19.- A través d'Egipte sí, pels palestins que tornen a Gaza des d'allà. La por és que entri algú sense ser detectat i ser passa serà un desastre.- Ara fan oficial l'acord però les relacions hi són des de fa temps. Els palestins sabem que molts països àrabs van amb Israel, perquè és qui té el poder.- L'annexió continua dia a dia. Sent realistes, tot Palestina està ocupada i cada dia hi ha més segregació de terres, demolició de cases... Cada dia agafen una mica més de terreny i l'ocupen. Una de les tàctiques d'Israel empre ha estat separar la població palestina. Ara aquesta població està repartida entre Gaza, la palestina històrica (actual Estat d'Israel), Cisjordània i Jerusalem. Això no vol dir que tots els palestins que visquin en un d'aquests llocs tinguin els mateixos drets, perquè cadascú té unes limitacions a l'hora de desplaçar-se pel territori. Jo soc d'Hebron (Cisjordània) i allà no tota la població té dret a anar a la zona on hi ha els colons. Palestins i israelians no tenen els mateixos drets. De fet, la vida d'un palestí val menys que la d'un israelià. Si durant els bombardejos a Gaza hagués mort un sol soldat israelià, no hauríem parat de veure-ho a les notícies. En canvi, moren centenars de palestins i no passa res.- Sí, jueus de tot al món hi van a viure. Israel construeix assentaments i això els permet tenir més territori i població. El seu objectiu és fer, progressivament, una neteja ètnica de palestins. Quan van ocupar Palestina pensaven que tothom fugiria i es refugiaria a altres països, però això no ha estat així.- Sí, i de fet no és només que no tinguem dret a tornar sinó tampoc a visitar Palestina. Jo puc anar a Cisjordània, però no a Jerusalem, ni a Gaza, ni a la palestina històrica. Molta altra gent de la Comunitat Palestina de Catalunya no té dret ni tan sols a entrar a Cisjordània. Això marca molt el comportament dels palestins que viuen en altres països, també a Catalunya. Si et signifiques políticament, Israel té capacitat de limitar la manera en què pots tornar a la teva terra.- Si no en tinguéssim, deixaríem de lluitar... Però he de dir que també soc realista. El sionisme té molt poder. L'únic que podem fer nosaltres és evitar que la nostra causa caigui en l'oblit. El sionisme no només el trobem a Palestina sinó arreu. La dreta catalana és històricament sionista, hi ha persones amb molt altaveu públic que són sionistes... Tornant a la pregunta, jo tinc esperances de tornar a una Palestina lliure i completa.- Jo no crec en la solució dels dos estats sinó en una sola Palestina lliure on palestins i jueus puguin conviure.- Sens dubte. És una manera de lluitar contra l'ocupació, ja sigui de manera directa o indirecta. Ja sigui evitant legitimar l'estat d'Israel o no generant beneficis en empreses que es lucren a través de l'ocupació.- No és així. EL BDS parla de sionisme, no de religió. Hi ha membres del BDS que són jueus. És un argument recurrent que utilitzen per atacar el BDS.

