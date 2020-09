Engeguen una recollida de signatures per demanar l'amnistia dels presos polítics i exiliats

El col·lectiu anomenat Amnistia i Llibertat iniciarà aquesta nit, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, una campanya de recollida de firmes per demanar l’amnistia "per a totes aquelles persones represaliades per l’Estat espanyol en la causa general contra el moviment independentista". La recollida de signatures es farà a través de parades arreu del territori per demanar que es tramiti al Congrés dels Diputats la proposta de Llei d’Amnistia, que l’associació va presentar el passat 3 de setembre.Per a la portaveu d’Amnistia i Llibertat, Susanna Pagès, "en moments de pandèmia la mobilització és més complexa, però establirem totes les vies per aconseguir com més signatures millor, perquè la repressió no s’atura i nosaltres tampoc".