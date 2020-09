El TC preveu mantenir l'ordre de detenció de Puigdemont a Espanya malgrat la immunitat com a eurodiputat

El Tribunal Constitucional (TC) preveu mantenir vigent l'ordre de detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Espanya, segons publica El País i ha confirmat l'ACN de fonts properes a l'alt tribunal. Aquestes fonts han explicat que la qüestió ja ha estat deliberada, tot i l'escrit encara està pendent de ser signat per tots els magistrats. L'ordre també afectaria l'exconseller de Salut Antoni Comín. Ambdós van ser declarats en rebel·lia pel Tribunal Suprem, que no els va poder jutjar amb la resta de membres del Govern en el judici de l'1-O.Segons El País, el TC també hauria decidit rebutjar que sigui procedent en aquesta fase una nova consulta o qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per la qüestió de la immunitat d'ambdós com a europarlamentaris. La justícia europea ja es va pronunciar sobre la qüestio al desembre per al cas d'Oriol Junqueras, i va establir que els eurodiputats tenen immunitat de que són elegits. Per tant, segons el TJUE, Puigdemont i Comín gaudeixen d'immunitat cop europarlamentaris en tots els països de la Unió Europea.Malgrat això, el TC dona la raó als escrits del Tribunal Suprem, que considera que les ordres de detenció a Espanya han de seguir vigents. Aquestes ordres han estat recorregudes per Puigdemont i Comín, uns recursos que no van ser acceptats. És per això que van portar el cas al TC.Puigdemont i Comín, juntament amb Clara Ponsatí, són eurodiputats des del desembre de l'any passat. Tots tres poden moure's amb llibertat per tots els països de la UE i, de fet, han fet actes i visites a la Cataunya Nord, a tocar de la frontera amb l'Estat. No poden, però, entrar a Espanya pel risc de ser detinguts malgrat tenir immunitat.

