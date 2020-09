Roger Torrent: «L'1-O és l'últim record que tinc de plorar com un nen»

En aquests últims anys, quines lleis s'han aprovat a Catalunya que afectin directament els joves? Quina és exactament la feina del president del Parlament? Què han fet els polítics durant aquests mesos de confinament?Roger Torrent ha respost aquestes i altres preguntes al programa Adolescents XL, on a més de contestar els dubtes enviats per lectors també s'ha atrevit a respondre l'interrogatori íntim –a partir del minut 31:50-. Us deixem amb un resum per escrit de l'entrevista, que podeu escoltar sencera en l'àudio que trobareu tot seguit:

