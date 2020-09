Òmnium suspèn els concerts de la Festa per la Llibertat per primer cop en 20 anys per la Covid-19

Òmnium Cultural ha suspès la Festa per la Llibertat al passeig Lluís Companys de Barcelona l'Onze de Setembre. Aquest any celebrava el seu 20è aniversari. Seguint les recomanacions sanitàries per la pandèmia de la Covid-19, l’entitat no organitzarà els tradicionals concerts."Aquest any posem la vida i la salut al centre de tot; fent cas en tot moment dels experts, per primer cop en 20 anys no podrem celebrar els concerts de la Festa per la Llibertat", ha dit el vicepresident Marcel Mauri. Òmnium serà present el matí de la Diada al Passeig Lluís Companys amb un acte polític sense convocatòria pública per denunciar la repressió de l'Estat i reivindicar "l’amnistia per als presos polítics i exiliats i als milers de persones represaliades".Mauri també participarà al matí de la tradicional ofrena floral al monument a Rafael de Casanova acompanyat dels presidents de la resta d’entitats que formen la Federació Llull, Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià i Josep de Luis, president de l’Obra Cultural Balear. A la tarda, Marcel Mauri serà present i intervindrà a l’acte central de plaça Letamendi de Barcelona de les concentracions organitzades per l’Assemblea Nacional Catalana, que compten amb la col·laboració d’Òmnium Cultural.

