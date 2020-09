Confinades sense Covid: «Sense una rampa per sortir, només puc anar del menjador al llit»

Fa temps que l'Úrsula i la Maria ho tenen molt difícil per sortir de casa seva. Quan arriben fins al portal es troben dos esglaons que són un obstacle massa gran per a elles. Una va en cadira de rodes i l'altra té una mobilitat molt reduïda. Fa dos anys que la comunitat de veïns del carrer Bosc número 2 espera el permís de l'Ajuntament de Barberà del Vallès per construir una petita rampa que faciliti l'accés i la sortida de l'edifici. Per ara, no han rebut resposta.Segons els veïns, el darrer compromís del consistori era atorgar el permís per a les obres durant el primer trimestre del 2020. Ara esperen que l'Ajuntament compleixi i que no passi com en altres blocs del barri, on més d'un avi ha mort abans de veure materialitzada la rampa."Jo no puc sortir sola amb la cadira. Des d'abans del confinament que no m'he mogut de casa", explica l'Úrsula. Té 92 anys i viu amb la seva parella. "M’aixeco al matí i vaig al menjador. No puc fer altra cosa que anar del menjador al llit", lamenta.Per intentar minimitzar l'enclaustrament, explica que passa força estona mirant per la finestra. "Així veig una mica el carrer", explica. "Si ens donessin permís per posar la rampa, tot seria més senzill", apunta.El mateix pensa el Carlos, que viu amb la seva mare Maria, que té 85 anys. En el seu cas no va en cadira de rodes però té la mobilitat reduïda. "Surt només els caps de semana, quan ve la meva germana. Seu al banc de davant i pren el sol", explica ell. El Carlos assegura que la seva mare no pot sortir de casa els dies feiners des de fa dos anys.El veí assegura que la situació suposa esgotament i assegura no entendre la manca de resposta de l'Ajuntament. "Altres blocs del barri han construït una rampa sense dir res a l'Ajuntament. Nosaltres, que anem per la via legal, encara esperem", es queixa.Tant ell com l'Úrsula i la seva família insisteixen a exigir una resposta a l'Ajuntament i asseguren que l'arribada de l'epidèmia no és motiu per endarrerir un permís d'obres que ja fa dos anys que esperen.Al portal, el president de la comunitat ha penjat un full informatiu que explica l'estat de la qüestió. "Tot i les trucades i desplaçaments a l'Ajuntament, continuem esperen que ens diguin alguna cosa", s'hi pot llegir. "Ens trobem impotents i desorientats perquè no sabem què més podem fer", expressa l'escrit.L'Ajuntament de Barberà del Vallès no ha respost les preguntes desobre el retard en l'entrega del permís per construir la rampa al carrer Bosc número 2.

