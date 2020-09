Catalunya registra un infectat per Covid per cada 1.424 menors a pocs dies de l'inici del curs

La taxa setmanal d'infecció per Covid-19 entre els menors d'edat a Catalunya es va situar la setmana passada en 70,23 per cada 100.000 menors, o el que és el mateix, un cas per cada 1.424 menors. A pocs dies de l'inici del curs, les autoritats sanitàries catalanes recorden que com més baixa sigui la taxa de contagi comunitari menys risc d'infecció hi haurà a les escoles. No obstant, Salut preveu que caldrà reforçar el rastreig de contactes estrets, que passaran dels 4 actuals per cada positiu, a més de 20. Per això, es reforçarà amb 400 professionals la plantilla de rastrejadors.El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el cap de la unitat de seguiment de la covid-19, Jacobo Mendioroz, han explicat que la setmana passada es van detectar prop de 1.000 casos en menors a tot Catalunya, 958 en concret d'entre 1,3 milions. La taxa, però, varia molt entre regions sanitàries, i va des dels 13,3 a Terres de l'Ebre fins als 80 o gairebé 80 de la Metropolitana Sud, Camp de Tarragona i Barcelona ciutat. Les dues regions metropolitanes van detectar més de 200 casos cadascuna la setmana passada. La taxa està baixant a la majoria de regions, excepte a Barcelona ciutat, Pirineu i Girona.Per a fer-ho més clar, Argimon ha explicat que a partir de la setmana que ve s'espera un contagi comunitari, és a dir de fora de l'escola, per cada 1.424 menors a tot Catalunya. A zones com l'Ebre la ràtio hauria de ser d'un cas per cada 7.500, mentre que a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona hi pot haver un cas per cada 1.200 o 1.400 menors.Per això, Argimon i Mendioroz han admès que els primers dies a les escoles seran complicats i hi pot haver "desajustos", ja que entre alumnes, professionals i familiars quedarà implicada més de la meitat de la ciutadania. Tot i així, Argimon ha volgut llençar un missatge optimista assegurant que la societat se'n sortirà "col·lectivament" i ha demanat que no es fiï tot als sanitaris. En aquest sentit, Mendioroz s'ha mostrat satisfet que la taxa hagi baixat en les últimes setmanes gràcies a la crida de les autoritats a reduir els contactes socials.De fet, Mendioroz ha assegurat que els primers positius a les escoles la setmana que s'hauran produït per contactes comunitaris, no pas dins dels centres educatius, ja que els símptomes triguen uns set dies en sortir. A partir de la segona setmana, i per fer millor el seguiment dels contactes i rebaixar la sobrecàrrega de feina sobrevinguda, Salut dedicarà uns 400 professionals més a fer el rastreig, cosa que situarà la xifra total en uns 1.900.La taxa genèrica de tot el país és de 88 casos per cada 100.000 habitants, el risc de rebrot està en 176 i l'índex de contagi és de 0,97, amb una mitjana de 38,7 anys i quatre contactes estrets per cada cas positiu.Argimon també ha dit que Catalunya ha demanat participar en l'app RadarCovid del govern espanyol, i que a partir de la setmana del 21 de setembre ja estarà tot a punt tecnològicament perquè funcioni. En aquest sentit, ha admès que l'alta taxa de contagi de Madrid pot afectar Catalunya, perquè hi ha molta mobilitat entre les dues ciutats.Respecte els cribratges massius, s'han realitzat un total de 61.456 PCR, de les quals 1.366, un 2,2%, han donat positiu. A Sant Boi de Llobregat se n'han fet 5.855, dels quals van donar positiu un 1,4%. A Badalona se'n van fer 4.370, amb un 1,6% de positius. A L'Hospitalet de Llobregat se'n van fer 2.845, però el 4,3% van donar positiu. A Salt van donar positiu el 4,4% dels 1.352 tests PCR, i a Lleida el 2,9% dels 617. Els propers dies els cribratges continuaran a Rubí, els barris de Santa Eugènia i Can Girbert del Pla de Girona, i Puigcerdà. Al barris del Raval Nord de Barcelona es faran els dies 15, 16 i 17 de setembre, i a la Trinitat Vella del 19 al 20.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor