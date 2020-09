10 coses que potser no sabies de Lluís Bassat

Lluís Bassat, fill d'un llinatge jueu amb una llarga història, va estar sempre en segon pla, com correspon a un bon publicista, per a qui l'únic protagonista ha de ser el producte que vol vendre. Fins que va ser candidat a la presidència del Barça. I no ha estat fins als darrers anys que va donar detalls d'una història familiar extraordinària. Aquí teniu deu coses que potser no sabíeu de l'influent publicista i de la seva nissaga.Aquí teniu deu coses que potser no sabíeu de Lluís Bassat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor