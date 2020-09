El Parlament reprova l'exconseller Bosch pel cas d'assetjament a Exteriors

El Parlament ha reprovat aquest dijous l'exconseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència Alfred Bosch per "haver faltat a la veritat i falta d'honestedat" en el presumpte cas d'assetjament sexual al departament. Es tracta d'un punt d'una moció de Cs que s'ha aprovat amb el vot a favor de la resta de grups parlamentaris excepte JxCat i ERC, que s'han abstingut.El text aprovat també retreu a Bosch, que va dimitir per aquest cas, una "actitud amenaçant" amb diputades de diferents grups parlamentaris durant la seva compareixença al Parlament per donar explicacions sobre l'afer.El diputat d'ERC Jordi Orobig ha defensat que Bosch ja va renunciar al seu càrrec de conseller per aquest cas de suposat assetjament sexual. Ha instat els grups que han votat a favor d'aquest punt de la moció a fer una "introspectiva a les seves organitzacions" i ha fet referència a la investigació de l'exdelegat de la Generalitat a Suïssa, ara assessor del Departament de Presidència, per assetjament laboral a treballadores.Per la seva banda, la diputada de JxCat Aurora Madaula ha recordat que el seu grup parlamentari ja va demanar que Bosch dimitís i ha reprovat l'actitud de l'exconseller durant la seva compareixença al Parlament. Una actitud que ha qualificat "d'altiva i amenaçadora" amb les diputades.També s'ha aprovat un altre punt de la moció que condemna "la falta de transparència i l'opacitat del Govern demostrada en la desatenció de les peticions d'informació realitzada pels grups". Aquest s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte els de JxCat i ERC, que ho han rebutjat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor