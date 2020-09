«La Palabra Maldita», el documental valencià que dona veu a les víctimes del suïcidi

La Palabra Maldita és un llargmetratge documental valencià que posa veu a una "realitat silenciada" a l'estat espanyol. El suïcidi es cobra la vida d'una mitjana de deu persones al dia, i el film busca incidir en les possibilitats de prevenció des d'una perspectiva orientada a la "desmitificació" i a la comunicació pública d'aquest problema.La cinta, dirigida pel valencià Javier Álvarez Solís, està realitzada per Troppemedia, productora especialitzada en continguts científics, ambientals i sociosanitaris i compta amb el patrocini i col·laboració d'entitats públiques i privades com Gesop, Janssen-Cilag, o la Universitat de València, entre d'altres.Segons explica Javier Álvarez, fundador de Troppemedia, biòleg i amb formació en Periodisme Científic, Tecnològic i Ambiental, "la paraula suïcidi es queda petita tot just comencem a conèixer el seu rerefons, ple de tabús, estigmes, desconeixement, sofriment i injustícia. Va ser una experiència tràgica propera la que em va animar a desgranar aquesta paraula maleïda a través d'un documental per poder contestar qüestions que fa massa temps que no tenen resposta".El documental proposa un acostament des d'una "òptica realista", amb una unitat narrativa capaç de transmetre l'essència de la història perquè es dibuixin amb major exactitud el missatge i les conclusions d'aquesta investigació, detalla en un comunicat.Es tracta d'una proposta cinematogràfica que aposta per la simplicitat, despullant-se d'ostentacions tècniques i entramats complexos en el camp visual, i orientant la fotografia a un discurs més cru i contundent.Combina així, les intervencions a manera d'entrevista o testimonis en plató i en espais naturals, juntament amb escenes quotidianes i diàlegs en localitzacions especials que donin respostes a l'espectador.

