Facilitar el retorn a l'escola dels infants més vulnerables

Els nens i nenes de Catalunya tornen a l'escola aquest dilluns. Ho fan després de sis mesos sense anar-hi ja que la pandèmia va obligar a tancar les escoles un ja molt lluny 12 de març. La situació ha afectat a tota la mainada però ha estat especialment dura en el cas dels infants de famílies vulnerables. Per facilitar el retorn a l'escola d'aquest col·lectiu, la Fundació la Caixa i Caixabank han lliurat a Catalunya quasi 20.000 kits escolars –120.000 al conjunt de l'Estat-.Amb tres modalitats diferents per adaptar-se a cada cicle educatiu (preescolar, primària i secundària), els kits inclouen una motxilla, un estoig (amb bolígraf multicolor, llapis, goma i maquineta de fer punta), llapis de colors, retoladors fluorescents, una llibreta A4, un joc de regles, un compàs, una calculadora científica i una funda arxivador ecològica.Aquests lots es distribuiran per les més de 400 entitats socials de tot l'Estat que desenvolupen el programa CaixaProinfància, amb la implicació d’escoles, administracions públiques i la xarxa d’oficines de CaixaBank. També col·laboraran en aquesta campanya els clients que ho desitgin.Els beneficiaris seran els quasi 120.000 nens i nenes atesos per CaixaProinfància , –el programa de la Fundació ”la Caixa” adreçat a llars en situació de pobresa amb menors de 0 a 18 anys- i altres entitats socials que treballen amb col·lectius vulnerables.