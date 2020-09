Argimon demana reduir la taxa d'infecció perquè el retorn a l'escola «vagi bé»

Quan falten pocs dies perquè comenci el curs, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha detallat la taxa d'infecció de la població de 0 a 17 anys, similar a la població que dilluns retornarà a les escoles sis mesos després. El doctor ha remarcat que és clau que les taxes d'infecció a la comunitat siguin baixes, perquè com més altes siguin més impacte tindran a les escoles. "Com més alta sigui la taxa a la comunitat, més probabilitat hi ha de tenir un cas que es manifesti a l'escola", ha dit. En aquest sentit, ha remarcat que perquè l'escola vagi bé, és clau que la taxa d'infecció a la comunitat sigui baixa". El doctor ha apuntat que el retorn a les escoles "serà difícil" i hi haurà "desajustos" a les primeres setmanes però s'ha mostrat convençut que "persistint" es podrà tirar endavant.Argimon s'ha centrat en el grup d'edat de 0 a 17 anys. La taxa setmanal de contagis d'aquesta franja d'edat -és a dir, el nombre de casos d'aquesta franja d'edat, dividit per la població total d'aquesta franja i multiplicat per 100.000- és de 70 casos per 100.000 habitants. La variabilitat és significativa (13,34 casos per 100.000 habitants a l'Ebre i 80,14 casos per 100.000 habitants a la Metropolitana Sud). La setmana passada, ha detallat Argimon, es van observar 958 casos d'infecció entre la població de 0 a 17 anys.Segons les dades del Departament de Salut, de cada 1.400 nens de 0 a 17 positius s'espera un cas a la comunitat en termes de tot Catalunya. Per regions sanitàries, a les Terres de l'Ebre s'espera 1 cas comunitari per cada 7.500 nens que aniran a l'escola, o a Metropolitana Sud s'esperarà un 1 cas comunitari per cada 1.248 casos de nens que aniran a l'escola. "És clau que les taxes d'infecció siguin baixes. Com més alta és a la comunitat, més probabilitat hi ha de tenir un cas i que aquest cas es manifesti a l'escola. Perquè l'escola vagi bé és clau que la taxa d'infecció a la comunitat sigui baixa", ha remarcat el doctor.Pel que fa a l'evolució de la taxa d'infecció setmanal de 0 a 17 anys per territori, a les Terres de l'Ebre ha baixat "dràsticament" en els últims dies. Aquest territori podrà afrontar el retorn a l'escola amb "més tranquil·litat". Lleida també ha reduït la taxa en les últimes setmanes. Camp de Tarragona també ha començat a baixar, igual que Catalunya Central, amb taxes inferiors al conjunt de Catalunya. Girona, tot i que es manté amb taxes inferiors a la mitjana, està creixent. Metropolitana Nord està baixant, mentre que Barcelona manté una estabilitat i Metropolitana Sud una evolució més "erràtica".De cara a dilluns, ha dit Argimon, s'espera un dia "especial". "Dilluns, després de sis mesos, es reobriran les escoles i això és molt important", ha remarcat, i ha insistit que el dret a l'educació és un dret fonamental de tots els nens i joves. L'escola, ha dit el doctor, serà el lloc més segur de casa. "Les dades que hem presentat són les dades de la comunitat que probablement es reproduiran la setmana vinent amb casos provinents de la comunitat", ha detallat. És clau, doncs, el que passa fora de les escoles, perquè tindrà impacte dins. "El que passa fora és feina de tots", ha insistit, i ha admès que el retorn a les escoles "no serà fàcil". "No serà un curs normal", ha afirmat.Argimon ha advertit que hi haurà grups que s'hauran de quarantenar durant 14 dies, però a partir del 15è dia el grup tornarà a l'escola. "Persistirem", ha deixat clar, i ha dit que és "responsabilitat de tots" garantir el dret fonamental a l'educació. El doctor també ha advertit que al principi de curs hi haurà "desajustaments" perquè ni el Departament d'Educació ni el Departament de Salut "han passat mai per aquesta experiència". "Sabem que quan hi hagi un cas positiu es desencadenarà tot un procediment i sabem que els grups de WhatsApp de pares anirà més ràpid que nosaltres", ha apuntat, i demanat que tothom tingui el "compromís" que "tot anirà bé" i de millorar allò que calgui. "Estem preparats", ha reblat.El doctor també ha recordat que, si les coses van molt malament en termes epidemiològics, "l'últim que es tancaria serien les escoles". "No té cap sentit tenir botigues obertes o restaurants oberts i no tenir l'escola oberta", ha apuntat.Josep Maria Argimon ha detallat la situació epidemiològica a Catalunya. A dia d'avui, la taxa de confirmació és de 88 per 100.000 habitants i un risc de rebrot de 178 i una taxa de reproducció de 0,77. La mitjana de contagis és de 38 anys. El doctor ha explicat que la situació de l'epidèmia és estable "però tensa", i s'han fet més de 61.000 tests en cribratges amb un índex de positivitat del 2,2%. Argimon ha remarcat que les persones asimptomàtiques també han de complir l'aïllament de 10 dies i ha detallat que a dia d'avui hi ha uns 4 contactes estrets per cas. "És un número baix però per ser considerat contacte estret cal complir unes condicions", ha dit. Dels contactes estrets, 1 de cada 5 és positiu i Argimon ha insistit que, independentment de ser positiu o negatiu, els contactes estrets han de fer quarantena de 14 dies.D'altra banda, el secretari de Salut Pública s'ha referit a l'aplicació Radar Covid. Des del Departament de Salut esperen que la setmana del 21 de setembre ja s'hi pugui accedir amb totes les modificacions fets, però ha recordat que a dia d'avui el Departament està focalitzat en les escoles i el començament de curs. "A partir de la setmana del 21 tindrem més capacitat per fer els ajustaments que hem de fer", ha apuntat.

