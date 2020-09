Mor Diana Rigg als 82 anys, l'actriu que interpreta Olenna Tyrell a «Game of Thrones»

L'actriu Diana Rigg ha mort aquesta matinada a l'edat de 82 anys. Segons ha informat la seva família a través d'un comunicat que ha recollit la BBC, la intèrpret ha perdut la vida de manera plàcida al seu domicili. Rigg és molt coneguda arreu del món pel seu paper d'Olenna Tyrell, una de les principals actrius secundàries de la sèrie Game of Thrones.Deixa enrere una carrea prolífica al teatre, a la televisió, al cinema i al món de les sèries. Guanyadora d'un premi Tony i d'un premi Emmy, també ha estat reconeguda durant la seva etapa més contemporània per participar en la sèrie The Avengers. Rigg va arribar a ser una de les noies Bond de George Lazenby, a més de ser partícep de desenes de pel·lícules i produccions.Rigg va ser cofundadora i directora d'United British Artists, l'associació britànica d'actors. A més, ha rebut distincions honoràries de les universitats d'Stirling i Leeds pels seus mèrits d'interpretació en els escenaris i en les pel·lícules. L'any 2000 va rebre el Premi BAFTA per la seva feina a The Avengers.

