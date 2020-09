Una empresa sueca compra Idealista per 1.321 milions d'euros

L'empresa sueca EQT IX Fund ha arribat a un acord amb els fons gestionats per Apax Partners per adquirir la seva participació de l'empresa Idealista per un valor de companyia de 1.321 milions d'euros. Apax tenia adquirida el 80% de l'empresa.Després d'aquest acord, el fundador i president de la plataforma en línia d'anuncis classificats immobiliaris, Jesús Encinar, mantindrà la major part de la seva participació en la companyia, seguirà al capdavant del portal juntament amb el seu equip al complet.Un cop completada l'operació, els fons gestionats per Apax Partners posaran fi a l'adquisició que van realitzar el 2015, amb una inversió sobre Idealista valorada en 235 milions d'euros. Aquesta transacció, formalitzada aquest dijous, està pendent d'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència (CNMC).La plataforma, creada l'any 2000, presta en l'actualitat suport a 40.000 agents immobiliaris i rep 38 milions de visitants mensuals únics al sud d'Europa a través d'una oferta d'anuncis classificats per al sector immobiliari.

