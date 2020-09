Valdés revela com van ser les seves dues sortides del Barça: «Va ser una nit fatídica»

Victor Valdés, un dels millors porters de la història del Futbol Club Barcelona i guanyador de tres Champions League, ha explicat com van ser les seves dues sortides de l'entitat esportiva en una entrevista a RAC1 . La primera, després d'una greu lesió i la pèrdua de confiança del cos tècnic; la segona, com a entrenador del Juvenil A, arran de molts conflictes amb la directiva."Va ser una nit fatídica per a mi", explica sobre la primera sortida, l'any 2014 "i el vaig voler deixar aquí perquè era el que m'havia tocat i no ho vaig voler canviar". Sobre la segona sortida, molt més recent i amb més polèmica, va assegurar al Tu Diràs que es van donar "moltes circumstàncies". A més, assenyala que el Barça té un estil de joc molt predeterminat que al final no acaba d'encaixar amb la seva manera d'entrenar.Valdés no es va estar de donar ple suport a Leo Messi després del seu litigi amb el club i la seva possible marxa de l'equip. "Leo va estar amb mi des que va pujar al primer equip i sempre vaig tenir una connexió molt forta amb ell", va assegurar l'exporter blaugrana. Assegura que aquest estira-i-arronsa "l'activarà durant la temporada per veure el Messi a ple rendiment"."No es pot posar en dubte l'actitud de Leo, ni la qualitat ni el que representa. Estic una mica dolgut pels comentaris que hi ha hagut però ja sabem que el futbol té això. Ara m'alegro molt que el Barcelona ho pugui tenir", va sentenciar l'exporter d'Hospitalet de Llobregat. Valdés lidera l'Horta de Tercera Divisió, que començarà la temporada en les pròximes setmanes.

