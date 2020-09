VÍDEO Una nena de 9 anys deixa en ridícul Pablo Motos després d'una desagradable pregunta

Luna Fulgencio (9 años) teniendo la mente más abierta que Pablo Motos #AcostaSeguraEH.



En fin. pic.twitter.com/qEfYZS9kJG — M 📺 (@casasola_89) September 9, 2020

Les xarxes socials s'han acarnissat sobre Pablo Motos per una entrevista a Luna Fulgencio, una nena de 9 anys que ha interpretat diversos papers en la ficció espanyola. Un dels més recents és a la pel·lícula Padre no hay más que uno 2, dirigida i protagonitzada per Santiago Segura, que va acompanyar l'actriu a El Hormiguero, a Antena3.En un moment del programa, Pablo Motos es va llançar a la piscina amb una desafortunada pregunta: "T'agrada algun noi, o algun famós? Antonio Banderas, Mario Casa..." va etzibar. El més sorprenent va ser la reacció del presentador quan la nena va respondre que li agrada Blanca Suárez: "Bé, però t'agrada com a actriu", va dir-li."I tu a què et referies?", va dir-li Santiago Segura, davant d'una incòmoda situació. "Ah, doncs no", va dir Luna Fulgencio en entendre la intenció de la pregunta. I com si això fos poc, Motos encara va seguir: "No tens nòvio, ni res...?", va repreguntar, fet que va provocar una de les respostes més aplaudides de l'any a les xarxes socials: "Que tinc 9 anys, no 26", va sentenciar l'actriu, incrèdula davant la pregunta del presentador.

