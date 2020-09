Salut comença els cribratges massius als dos barris de Girona que acumulen la meitat dels casos de la ciutat

El Departament de Salut ha començat aquest dijous els cribratges massius als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de Girona. Es tracta de la zona que acumula un 44% de tots els casos positius que hi hagut en els últims quinze dies a la ciutat.El director del sector Gironès Nord i Selva Interior del CatSalut, Salvador Campasol, ha detallat que en aquests barris hi ha uns 204 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a la resta de la ciutat està per sobre dels 100. Des de l'Ajuntament i Salut fan una crida a la ciutadania a participar en aquests cribratges massius que es faran des d'aquest dijous fins al dissabte. Al llarg dels tres dies esperen fer unes 2.500 PCR.Campasol ha aclarit que la pandèmia a la ciutat de Girona "està bastant controlada" però cal actuar en les zones més actives, com ara aquests dos barris. Per altra banda, també ha detallat que hi ha una altra Àrea Bàsica de Salut de Girona amb números elevats. Es tracta de la zona de Taialà i Fontajau. De tota manera, ha indicat que la majoria de casos provenen d'un centre de Llorà (Gironès) que acumula una "incidència alta", però que no s'ha estès a la ciutat.Davant d'això, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, ha fet una crida a la ciutadania perquè vagin al pavelló de Santa Eugènia al llarg d'aquest dijous, divendres o dissabte per fer-se una PCR i detectar casos asimptomàtics, amb l'objectiu de trencar cadenes de transmissió comunitària. Madrenas ha incidit en la importància de fer-ho just uns dies abans de l'inici del curs escolar. L'alcaldessa ha remarcat que la tronada a les escoles "ha de sortir perfecte" i "amb el màxim de normalitat possible".Les proves estan enfocades principalment als veïns dels dos barris de la ciutat, especialment els habitants d'entre 16 i 49 anys. Es tracta de la franja d'edat amb més incidència de la malaltia. De tota manera, Salut manté la crida a tots els gironins que vulguin fer-se la prova.Madrenas creu que participar en aquests cribratges massius és "un acte de solidaritat" dels gironins respecte als seus veïns per tal d'intentar aturar la corba de contagis. A més, ha recordat a la població que encara "estem enmig d'una pandèmia" i cal mantenir les normes de seguretat sanitària bàsiques.De moment, aquest matí a primera hora s'ha registrat una bona afluència de gent. Tot i així, l'assistència ha anat fluctuant al llarg del dia. Des del Departament de Salut confien en què aquest divendres i dissabte hi haurà més afluència de gent, ja que es tracta de dos dies festius amb més disponibilitat de la gent. L'objectiu és arribar a fer 2.500 proves PCR al llarg dels tres dies de cribratges.El procediment que haurà de seguir la població és el mateix que en altres cribratges. La gent que vulgui participar-hi ha d'estar empadronada a la ciutat o tenir-hi algun tipus de vinculació (treballar-hi, per exemple). Una vegada arribi al pavelló de Santa Eugènia caldrà que s'identifiquin i mostrar la targeta sanitària i un telèfon de contactar per comunicar els resultats de la prova. Posteriorment, el personal sanitari extraurà mostres del nas i de la boca per analitzar-les al laboratori. Al cap de dos dies, com a màxim, es donen els resultats de la prova.

