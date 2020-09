Les persones que treballin en activitats essencials no hauran de fer quarantena si tenen una PCR negativa

Els contactes de persones que han donat positiu de Covid-19 que realitzin activitats considerades essencials (el personal sanitari, sociosanitari, personal de les forces i cossos de seguretat de l'Estat o personal de centres educatius) no hauran de fer quarantena si tenen una PCR negativa.Aquesta és la decisió establerta en l'actualització de l'estratègia de detecció precoç, vigilància i control de Covid-19, publicada pel Ministeri de Sanitat. Assenyala que aquestes persones no han de fer la quarantena sempre que hagin mantingut les mesures recomanades en cada cas per prevenir la transmissió, i després d'una valoració pel servei de prevenció de riscos laborals si escau, podran continuar amb la seva activitat laboral després de l'obtenció d'un resultat negatiu de PCR. Això sí, es recomana fer una autovigilància estreta de l'aparició de símptomes, una observança màxima de les mesures de prevenció de la infecció i establint-se un seguiment actiu.Aquesta mesura ha estat acollida de manera satisfactòria, entre d'altres, pel Consell General de Dentistes, que ha assegurat que permetrà que els dentistes puguin seguir desenvolupant la seva activitat professional, evitant el tancament de moltes clíniques i les pèrdues econòmiques derivades d'aquesta. Igualment, postil·len, la població podrà seguir acudint a la seva clínica dental sense haver de retardar els seus tractaments, el que podria derivar en el desenvolupament futur de patologies més greus."Confiem plenament en l'ètica i responsabilitat de tots els dentistes, així ho han demostrat des de començaments d'aquesta crisi sanitària, seguint estrictament tots els protocols de seguretat que hem elaborat des de l'Organització Col·legial, amb l'objectiu de protegir els nostres pacients i al personal de la clínica dental de possibles contagis", ha assegurat el president del Consell General de Dentistes, Óscar Castro Regne.

