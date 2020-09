Mor Ronald Bell, cantant i fundador de Kool & the Gang

El cantant i co-fundador del famós grup nord-americà Kool & the Gang, Ronald Bell, ha mort aquest dijous a l'edat de 68 anys. Segons han informat diversos mitjans dels Estats Units, ha perdut la vida a la seva residència de les Illes Verges però no ha estat informada encara la causa de la seva mort. Bell i el seu grup van ser uns autèntics refernts per a la música funk i disco de la dècada dels anys 70 i 80.Nascut a Youngstown, Ohio, el 1951, a principis dels anys seixanta va fundar la banda que cambiaria el món de la música: Kool & the Gang. Ho va fer al costat del seu germà Robert i els seus amics Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown i Ricky West. El primer disc va sortir el 1969 i l'últim, un de ritmes nadalencs, el 2013. La fama aconseguida en aquell decenni trencar fronteres i els va situar en el panorama mundial al costat de bandes tan exitoses com Earth, Wind and Fire, els Isley Brothers i Sly and the Family Stone.Diversos gèneres i moviments artístics situen les composicions de Bell i companyia com una de les seves principals referències. Des de la música disco, fins al hip-hop, el rap, el R&B o el jazz modern. Kool & the Gang va ser una referència pop i cultural per a unes dècades de canvi i aperturisme, a més de ser part de la banda sonora dels joves que lideraven les lluites civils als Estats Units.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor