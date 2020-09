El govern de Colau lamenta que el decret de romanents municipals no tiri endavant

El decreto sobre financiación municipal no saldrá adelante. Por nuestra parte hemos intentado ayudar a ⁦@Haciendagob⁩ a mejorar la propuesta, pero se nos ha escuchado muy tarde, y de verdad que lo lamentamos, pq las ciudades merecemos una solución.

— Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) September 10, 2020

El govern municipal de Barcelona lamenta que el Congrés hagi tombat el decret de romanents dels ajuntaments. Finalment, PSOE i Podem s'han quedat sols votant a favor de la mesura, mentre que la resta de grups hi ha votat en contra."Se'ns ha escoltat massa tard i ho lamentem perquè les ciutats mereixem una solució". Així s'ha expressat l'alcaldessa, Ada Colau, a través de Twitter després de la votació.L'acord d'última hora amb Podem preveia que els primers 5.000 milions que es repartirien el 2020 i el 2021 als ajuntaments no respondrien al percentatge de romanents lliurats, sinó que, en un 60%, es faria per un criteri de població, i només el 40% restant respondria a part dels estalvis cedits. A la pràctica, això permetia que els ajuntaments sense romanents acumulats rebessin també recursos, amb un nou fons de 3.000 milions a fons perdut.L'alcaldessa reivindica que hi ha una "majoria àmplia" per crear un fons d'emergència que no estigui condicionat a préstecs i per canviar les lleis que "asfixien" els municipis.El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha comparegut en roda de premsa per criticar els grups que han votat en contra de la mesura. Collboni ha xifrat en 100 milions d'euros els diners que deixa de rebre la ciutat i que haguessin arribat si el decret hagués tirat endavant."Els grups de l’oposició han donat una resposta decebedora i irresponsable q tindrà conseqüències en les finances dels ajuntaments", ha assegurat Collboni. "Esperem trobar noves solucions, perquè el problema del finançament local continua existint. Hem d'acabar amb un sistema que ens penalitza i dificulta donar compliment a les nostres competències", ha afegit.

