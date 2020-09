Càritas atén un 63% més de persones que abans de l'epidèmia

Des de l'inici de l'epidèmia, la quantitat d'usuaris de Càritas ha crescut un 63% segons ha informat l'entitat en una roda de premsa aquest dijous. Aquests usuaris han rebut ajuda a través dels programes que Càritas ha posat en marxa per abordar la crisi social derivada de la pandèmia.Entre les persones usuàries d'aquests programes, una de cada tres no havia reclamat mai ajuda a l'entitat o feia molt temps que no ho feia. L’atur en les llars ateses ha augmentat un 21 % des del febrer i més de la meitat no poden fer front a les despeses més bàsiques.La crisi també ha disparat la quantitat de llars on no entra cap ingrés. Abans de la crisi derivada de la Covid-19 les famílies en aquesta situació representaven un 8,5% del total d'usuaris. Ara, el percentatge és del 23%.Una de les principals conseqüències de la manca d'ingressos és la dificultat o impossibilitat de fer front a les despeses d'habitatge, ja siguin d'hipoteca o de lloguer. Segons Càritas, la meitat de les persones que atén no les pot assumir, mentre que gairebé la meitat asseguren que no poden pagar els subministraments bàsics.Segons les dades presentades avui per l'entitat, a Catalunya hi ha 1,5 milions de persones fa deu anys que demanen ajuda -a causa de la seva gran vulnerabilitat- i no veuen una sortida a la seva situació. “Hi ha un milió de persones més que, tot i tenir una feina estan atemorides i angoixades només de pensar que si torna una crisi com la que acaben de patir, cauran irremeiablement en l’exclusió”, ha dit el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig.Roig ha fet una crida al treball conjunt de partits, sindicats i empreses "Si no arriben a bastir un pla de xoc immediat, ens hem de preparar per a una situació que encara s’agreujarà més”, ha avisat.Càritas ha presentat avui el seu balanç del 2019. Les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya van acompanyar 82.139 llars on hi vivien 217.171 persones, un 2% menys que el 2018.

Segons les dades presentades, els col·lectius més afectats per l’exclusió social són les famílies amb fills i les mares soles, així com les persones que provenen d’altres països i que no tenen la seva situació regularitzada, o bé cauen en la irregularitat sobrevinguda.

