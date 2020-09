Més de 20.000 desallotjaments de l'espai públic i 3.000 denúncies per botellot a l'estiu a Barcelona

Des de l'inici de l'estiu, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha desallotjat 23.612 persones de l'espai públic que incomplien la normativa de prevenció de la Covid-19. Així ho ha anunciat l'Ajuntament en la roda de premsa de balanç del dispositiu de seguretat del cos durant l'estiu.En els darrers mesos, la Guàrdia Urbana ha fet 33.179 advertències i ha denunciat 3.178 persones per consumir alcohol al carrer. També han denunciat 1.497 persones per no portar mascareta.Segons dades de la Guàrdia Urbana, el perfil de persona denunciada per consumir alcohol al carrer o no portar mascareta és el d'una persona de 16 a 35 anys veïna de la ciutat. La quantitat de turistes advertits per aquests incompliments no passa del 10%.El dispositiu de seguretat de l'estiu també s'ha fixat especialment en els comerços. S'han presentat 28 denúncies contra locals per incompliment de les restriccions horàries i 30 per incompliment de l'aforament.

