La jutge envia a judici la macrocausa del 13 per l'organització de l'1-O

Tres anys després, el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona ha tancat el sumari i ha enviat a judici la causa contra una trentena d'alts i exalts càrrecs del Govern per l'organització de l'1-O. La Fiscalia havia demanat allargar un any més la instrucció, però la jutge Alejandra Gil ho ha descartat i ha enviat el cas a l'Audiència de Barcelona, on se celebrarà la vista oral. En la causa estan processats una trentena de persones, majoritàriament amb càrrecs a la Generalitat, i se'ls investiga pels delictes de malversació, desobediència, prevaricació, falsedat documental i revelació de secrets. El procediment del jutjat 13 va ser el primer que es va obrir en relació al procés arran de les declaracions del jutge i exsenador d'ERC Santi Vidal.Entre els processats hi ha Antoni Molons, llavors secretari de Difusió i Atenció Ciutadana; Joaquim Nin, ex-secretari general de Presidència; Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Família; Aleix Villatoro, ex-secretari general del Departament d'Exteriors; Amadeu Altafaj, exdirector de la representació de la Generalitat davant la UE, o Albert Royo, exsecretari general del Diplocat, entre d'altres.Segons la magistrada, en aquest sumari s'han practicat les diligències d'investigació "que s'han considerat útils i necessàries", motiu pel qual tanca el sumari i el remet a l'Audiència. Els processats estan investigats pels delictes de malversació de fons públics, desobediència, falsedat documental, revelació de secrets i prevaricació. La jutgessa va descartar els delictes de rebel·lió i sedició tot i l'oposició de la Fiscalia.

