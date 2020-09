Un fisioterapeuta del Barça, condemnat a quatre anys de presó per abusos sexuals a una pacient

Condemnat a 4 anys de presó el coordinador dels fisioterapeutes del Barça, Jaume J. Ll. per abusar sexualment d’una pacient. El club haurà d’abonar 10.000€ a la víctima com a responsable civil. pic.twitter.com/zxKIp3StJV — Toni Muñoz (@tonimunoz) September 10, 2020

Jaume Jardí Llorente, un dels fisioterapeutes amb més recorregut al Barça, on va treballar 30 anys, ha estat condemnat a quatre anys de presó per abusos sexuals a una pacient durant un massatge terapèutic, segons informa el periodista de La Vanguardia Toni Muñoz.Concretament, la pacient era una companya de feina que va visitar-lo a les mateixes instal·lacions del club per una lesió cervical. Segons va declarar la víctima, el fisioterapeuta li va tocar els pits i la vagina, i també la va intentar masturbar. Els fets es van produir el desembre del 2016, i després de la denúncia va ser acomiadat pel club.El fisioterapeuta té una àmplia trajectòria, amb dècades de feina al Barça, on va arribar a coordinar els especialistes del primer equip, i amb càrrecs de responsabilitat a l'Hospital Sant Joan de Déu i altres empreses privades.Ara, el club haurà de respondre als 10.000 euros d'indemnització per a la víctima com a responsable civil. A més, Jardí queda inhabilitat com a fisioterapeuta i osteòpata durant els propers dos anys i se li prohibeix acostar-se a menys d'un quilòmetre de la víctima.

