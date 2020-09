Més de la meitat de dones majors de 16 anys han patit violència masclista

El 57,3% de les dones majors de 16 anys que viuen a l'estat espanyol han patit algun tipus de violència masclista (violència física o sexual en l'àmbit de la parella o fora d'ell, assetjament sexual i assetjament reiterat) en el transcurs de les seves vides pel fet de ser dones. Això significa que 11,7 milions de dones han patit aquestes violències, segons revela la macroenquesta de violència contra la dona elaborada per la delegació del govern per a la violència de gènere."La xifra és demolidora, una de cada dues dones ha patit alguna forma de violència masclista, més d'11 milions, pel simple fet de ser dones. És el símbol més brutal de la desigualtat existent a la societat", ha alertat la ministra d'Igualtat, Irene Montero, durant la presentació de la macroenquesta. Aquesta, es realitza aproximadament cada quatre anys des del 1999 i està basada en entrevistes a una mostra representativa de 9.568 dones majors de 16 anys que resideixen a Espanya.A més, un total de 1.678.959 de menors viuen en llars en què la dona està patint en l'actualitat algun tipus de violència física, sexual, control, emocional, econòmica o por per part de la parella. En concret, l'enquesta mostra que d'aquest total de menors, la majoria, 1.650.095, viuen en llars on hi ha violència psicològica (control, emocional, econòmica o por). D'aquests, 1.293.169 són fills menors de la dona i 356.926 altres menors que conviuen amb ella.A més, 265.860 menors viuen en llars en què la dona entrevistada està patint en l'actualitat violència física o sexual en la parella. D'ells, 232.818 són fills menors d'edat de la dona i 33.042 són altres menors que conviuen amb la dona.L'enquesta assenyala que el 89,6% de les dones que han patit violència en l'àmbit de la parella, que tenien fills en el moment dels episodis de violència i que responen que els seus fills van presenciar o van escoltar la violència, diu que els fills eren menors d'edat quan van succeir els episodis de violència. D'aquestes dones, el 51,7% afirma que els fills i filles van patir ells mateixos violència a mans de la parella agressora.

