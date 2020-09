El PSC acusa Torra de voler deixar «vacant sine die» la presidència si l'inhabilita el Suprem

El PSC acusa el president de la Generalitat, Quim Torra, de pretendre deixar "vacant sine die" la presidència de la Generalitat en cas que el Tribunal Suprem l'inhabiliti per desobediència. En el manifest publicat en motiu de la Diada, els socialistes catalans reclamen "un nou inici" per a Catalunya que suposi un període d'"estabilitat" política i institucional.El partit que lidera Miquel Iceta ja fa temps que reclama que es convoquin eleccions perquè dona l'actual Govern per esgotat. En el manifest, el PSC considera que l'executiu ha "instrumentalitzat políticament" la pandèmia del coronavirus i ha exhibit "incapacitat" per teixir ponts amb la resta de partits i els agents socials i econòmics. Aquesta diagnosi, sumat al possible escenari que es pot derivar d'una sentència condemnatòria que aparti Torra, suposa, segons els socialistes "sacrificar, fins i tot quan més es requereix, el consens institucional bàsic i la percepció ciutadana d'esforç col·lectiu en una mateixa direcció".El manifest del PSC referma el seu compromís amb el "diàleg i el pacte" per resoldre els problemes que afecten Catalunya. "Després d'haver perdut oportunitats, d'haver vist créixer la desigualtat, d'haver deixat de ser el principal motor d'Espanya, d'haver patit una enorme fractura social i política, després dels estralls del coronavirus, Catalunya necessita un nou inici", insisteixen, i afegeixen que cal un "rellançament econòmic, social i moral" que només es pot aconseguir "deixant enrere recels" i buscant acords de forma transversal.A més de reivindicar la necessitat d'un "bon govern" per gestionar la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia, els socialistes també reclamen "la superació de la unilateralitat per passar a defensar objectius d'autogovern". Asseguren que cal un "retrobament" dels catalans per poder "tancar les ferides el passat recent".

